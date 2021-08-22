بعد 80 يوما.. وفاة الطفل سيف ضحية حمام السباحة بالإسكندرية

توفى الطفل سيف إسلام، الذي غرق بحمام سباحة النادي الاوليمبي، بعد مروره بغيبوبه لمدة ٨٠ يوما.

وقد غرق سيف في بداية يونيو الماضي أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي ليظل في غيبوبة كاملة بين الحياة والموت لمدة قاربت على ٣ أشهر في أحد المستشفيات الخاصة في الاسكندرية.

وقررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري.

كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل "سيف إسلام" بحمام السباحة بالنادي الأوليمبي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للطفل الذي يتواجد حالياً بالعناية المركزة.

من جانبه، أعلن النائب طارق السيد رئيس مجلس ادارة النادي الأوليمبي وقف التدريبات بحمامات السباحة لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق الطفل "سيف إسلام"، مشيرًا إلى تحمل النادي جميع تكاليف علاج الطفل سيف بالكامل.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي تنتظر نتائج تحقيقات النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح نحو المتسبب في الغرق، بالرغم من أن الطفل سيف يعتبر من أمهر السباحين في النادي في هذه الفئة العمرية.