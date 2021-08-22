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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني لتبادل الخبرات الزراعية

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الأحد، اللواء جين بهاتي، سفير دولة تنزانيا لتبادل الخبرات وخاصة في مجال الزراعة، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة.

 

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له، وتشريفهم لمحافظة الغربية مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر وتنزانيا، خاصة كونها من دول حوض النيل .

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ومن جانبه أعرب السفير التنزاني عن سعادته البالغة بالاستقبال الحافل من المحافظة، موجهاً الشكر لمديرية الزراعة وكافة الجهات مؤكداً جاهزيتهما للتعاون في كافة المجالات.

 

كما وجه المحافظ الدعوة للسفير لزيارة وتفقد القرى المنتجة بالمحافظة مثل قرى شبشير الحصة المنتجة للعسل ، قرية شنراق المشهورة بزراعة العنب وإنتاج الزبيب ، قرية كتامة وصناعة الأثاث ، قطور حيث تجميع وإنتاج الألبان وشبرابلوله وزراعة الياسمين، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للسفير التنزاني.


وجاءت زيارة الوفد للاطلاع على التجربة المصرية في زراعة الأرز والاستفادة منها، حيث زار الوفد التنزاني مديرية الزراعة بالغربية وذلك للوقوف على تكنولوجيا الزراعة المصرية في إنتاج التقاوي واستخدامها وذلك تمهيدا لتصدير التقاوي لتنزانيا من مصر ولافريقا والعمل على زيادة التعاون المشترك ليشمل جميع المجالات، كما شملت الزيارة زيارة جمعية تسويق المحاصيل بالغربية للتعرف على أنشطة الجمعية في مجال إنتاج وتسويق المحاصيل، واختتمت الزيارة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة.

 

والجدير بالذكر أن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات وثيقة خاصة في مجال الزراعة وحول المشروعات المشتركة، حيث أوضح تقرير وزارة الزراعة، أن هناك مزرعة مصرية مشتركة في زنزبار وبدء النشاط بالمزرعة في 2004 علي مساحة إجمالية 100 هكتار، إضافة إلى الأنشطة المقدمة في مجال المحاصيل الحقلية "الذرة الشامية، الأعلاف، السور جم"، والمحاصيل البستانية " فاكهة الكمثري، المانجو، الباباي"، والخضر"الطماطم والخيار"، وفي مجال الصوب الزراعية، كشف تقرير الزراعة، أن لمصر في تنزانيا عدد 4 صوب زراعية لإنتاج شتلات الفاكهة وكذلك إنتاج شتلات الخضر، وقام الخبراء المصريون بالمزرعة المشتركة في زنزبار بالمعاينة لتنفيذ مزرعة مصرية– تنزانية بمورجورو– شيتا على مساحة 2500 هكتار، والتابع لوزارة الدفاع التنزانية.

محافظ الغربية

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محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني تبادل خبرات

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