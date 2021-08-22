اللقاحات هي طوق النجاة..حسام حسني: مصر تشهد ارتفاع إصابات منتصف سبتمبر

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي في مصر سيشهد ارتفاع في عدد الإصابات بداية من منتصف شهر سبتمبر، وهذا أمر متوقع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة.



وشدد"حسام حسني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، متابعا: اللقاحات هي طوق النجاة الوحيد من الكورونا".



وأوضح أن وزارة الصحة المصرية قامت بتحديث بروتوكول العلاجد الاص بفيروس كورونا، حيث قامت الوزارة بإدراج نوعين من الأدوية للبروتوكول وفقا لأخر التطورات.



وأشار إلى أن البروتوكول أصبح يضم أدوية جديدة تتناول عن طريق الفم لمنع حدوث تجلطات بالرئة في حالى الإصابة.



وشدد على أن لقاحات كورونا لا تسبب في حدوث تجلطات، وكل ما ينشر ماهو إلا شائعات، متابعا: "لا يوجد ما يسمي بـ بروتوكول ثابت لـ كورونا..والبروتوكول يختلف من شخص لآخر".



ووجه رسالة إلى الأهالي، قائلا: نسبة الوفيات في الأطفال المصابين بكورونا تكاد تكون منعدمة داخل مصر ولهذا لا داعي للقلق".