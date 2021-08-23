سحر وشعوذة .. حبس شخص أوهم سيدة بقدرته على مضاعفة أموالها

أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه أوهم سيدة بقدرته على مضاعفة أموالها من خلال أعمال السحر والشعوذة .

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث حدائق القبة بورود بلاغ من ربة منزل بسابقة تعرفها على شخص إدعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته وتنفيذاً للإتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردة إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب وقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية أجنبية" مقيم في مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها.