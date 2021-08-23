تحدى ايطالي فريد .. ألفا روميو جوليا GTA “VS” بورشه 911 GT3

خضعت كلا من النسخة ألفا روميو جوليا GTA و قرينتها الايطالية بورشه 911 GT3، لعدة اختبارات قوية على حلبة سباق تنافسية داخل المملكة المتحدة، وعلى الرغم من انفراد كل نسخة بالعديد من المهام و القدرات الخاصة بها، إلا أن الثنائي المخضرم اجاد التعامل بحرفية كبيرة أمام الارقام و البيانات النهائية.

قدرات الوحوش الايطالية ألفا روميو جوليا GTA و بورشه 911 GT3

تمتلك النسخة الايطالية الشهيرة بورشه 911 GT3 محرك بسعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 503 حصان، يعمل عبر متنفس الهواء الطبيعي، بينما تأتي السيارة ألفا روميو جوليا GTA بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مقترن بشاحن توربيني مزدوج، قادر على انتاج قوة قدرها 532 حصان، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء ZF مكون من 8 سرعات، يرسل القوة عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

قطعت السيارة بورشه 911 GT3 مسافة الـ 60 ميلاً في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 3.46 ثانية ، بينما استطاعت أن تقطع مسافة الـ 100 ميل/الساعة في غضون 7.53 ثانية فقط، بالاضافة إلى استعراض اخر في القدرة على التوقف من 100 ميل في الساعة خلال 3.96 ثانية فقط.

و يبدو أن الكفة الراجحة سوف تميل إلى بورشه، على الرغم من امتلاك ألفا روميو جوليا GTA قدرات مذهلة، حيث حققت أفضل سرعة من 0 إلى 60 ميل/الساعة أي من 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.24 ثانية ، بالاضافة إلى انطلاقة اخرى من وضع الثبات حتى 100 ميل في الساعة خلال توقيت زمني يبلغ 8.28 ثانية، بينما توقت السيارة من وضع الانطلاق في مدة زمنية تقدر بـ 4.24 ثانية.