منال عوض : ترميم قصر ثقافة دمياط كانت من أهم مطالب أبناء المحافظة

محافظة دمياط

نظمت محافظة دمياط ،مساء الأحد حفلا فنيا ، بمنطة اللسان براس البر، بحضور كلامن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ويرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وذلك للترويج السياحى لمصيف راس البر.

كانت قد دشنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع ترميم وتطوير قصر ثقافة مدينة دمياط

وأشارت "المحافظ" إلى أن القصر يُعد اهم منارة ثقافية بالمحافظة يرجع تاريخها إلى عام ١٩٦٤م بوضع حجر الأساس له، ثم افتتاحه عام ١٩٧٢م، كما أُعيد افتتاحه عام٢٠٠٧ بعد تنفيذ أعمال الصيانة التى بدأت عام ١٩٩٨، ويضم القصر مسرح يسع لعدد ٦٠٠ مشاهد ونادى للمرأة ومكتبتين للإطلاع للأطفال والكبار ومرسم وأيضاً معرض فنون تشكيلية وقاعات للانشطة متعددة الأغراض و بروفات للمسرح، مؤكدة أن المحافظة والوزارة حريصين على تنفيذ أعمال الترميم على أعلى مستوى لاستعادة القصر مكانته كى يستطيع تقديم افضل الخدمات و اثراء الحركة الثقافية بالمحافظة و ليصبح إضافة جديدة لقوة مصر الناعمة.

وأضافت "محافظ دمياط" أن أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط كانت من أهم مطالب أبناء المحافظة، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة محددة من قبل الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالكيانات الثقافية.

فيما وقد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم ان الوزارة تعمل نحو رفع كفاءة المنشآت الثقافية بمختلف محافظات الجمهورية لدعم البنية الأساسية لهذا القطاع بما يعزز إتاحة الخدمات الثقافية لأبناء مصر.

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