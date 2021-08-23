حديث لشيخ الأزهر.. رضا عبد السلام يكشف عن رؤيته لتطوير إذاعة القرآن الكريم

قال رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم ، إنه لولا أمه وأبيه لما وصل لما هو فيه الآن، متابعا: دعاء والدي هو سر نجاحي والده ، كما أنه كان طبيبه في كل مراحل حياته، في مسألة زواجه حين حدثت له مشكلة كبيرة، كان سنده وأقرب صديق له وأيضا في دراسته.



وأكمل “رضا عبد السلام” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، : أنا صنيعة هذا الرجل، متابعًا: "عندي أمهات كثر، أمي التى ولدتني وخالتي وزوجتي وابنتي وهن جميعا أمهات على اختلاف الدرجات".

وأضاف أن الإذاعة تقوم على جناحين، أحدهما خاص بالإصالة والمصادر الإسلامية، والثاني المعاصرة، ولهذا تقوم الإذاعة بتقديم القرآن الكريم بكافة تنوعاته، بالإضافة إلى برامج علوم القرآن والتفاعلية.

وتابع: "في الفترة القادمة سنستعين بتلاوات جديدة لقراء قدامى أو جدد، بحيث تزيد مساحة القرآن الكريم اليومية"، لافتًا إلى أن المساحة تصل إلى 80%، متمنيًا أن يكون هو عند حسن ظن الناس به، مكملا أن خطة العمل ستتضمن وجود برنامج خاص بالتلاوات النادرة، وإذاعة تلاوات لم تذع من قبل، بحيث يكون هناك حالة من حالات التجدد والتحديث.



واسترسل: سيكون هناك حديث مباشر من شيخ الأزهر، متابعا: خلال أشهر ستكون تلك البرامج داخل كل بيت.

وأشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي تلقى اتصالًا يفيد بالموافقة على تعيينه رئيسًا للإذاعة، وكانت هناك بعض الترشيحات ولكنه لم يكن يتصور أن يصدر القرار بشأنه.



واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمواطنين والشعب المصري.