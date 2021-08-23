زكي عبد الفتاح : الأهلي أهدى الدوري للزمالك '' على طبق من ذهب ''

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ، والحالي لفريق لوس أنجلوس ، أن النادي الأهلي أهدى لقب الدوري العام إلى غريمه التقليدي الزمالك على طبق من ذهب .

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

الأهلي كان لديه أفضلية كبيرة بسبب مبارياته المؤجلة عقب انتهاء رحلته الإفريقية وتتويجه باللقب العاشر لدوري الأبطال ، ولكن الفريق فرط في العديد من النقاط مثل التعادل أمام بيراميدز و البنك الأهلي و الإسماعيلي بالإضافة إلى طلائع الجيش ، ولذلك أرى أن لاعبي المارد الأحمر أهدوا لقب الدوري العام على طبق من ذهب إلى نادي الزمالك .