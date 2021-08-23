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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب طفلين .. الجمهور يطارد سعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير

تصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبينه طفلين.

 

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.

 

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية صباح أمس، أثناء تصويره بعض اللقطات.

 

قال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة  التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين  متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

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كما أكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".

 

من جانبه قدم حازم الملاح المسؤول الإعلامي ببرنامج كبار وأطفال بلا مأوي، الشكر للفنان سعد الصغير علي موقفه الإنساني، لافتا إلي أن فريق البرنامج سيتوجه إلى منزل الصغير، لنقل الطفلين إلى دا رعاية.

 

سعد الصغير الفنان سعد الصغير صالة التحرير عزة مصطفي حازم الملاح

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