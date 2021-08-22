مفيش حاجة هتدوم.. أول تعليق من سعد الصغير بعد إنقاذ طفلين من التشرد

علق الفنان سعد الصغير، علي المنشورات والتعليقات التي تصله من قبل الجمهور، عقب مساعدته لطفلين مشردين فى الشارع تحدث إليهما ليتعرف على سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين مشردين بسبب إنفصال والدهما ووالدتهما وكلا منهما تزوج من شخص أخر.

وحرص سعد الصغير، علي مساعدتهما وأوجد مأوي لهما لحمايتهم من التشرد، وذلك خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر سعد الصغير، منشورا لأحد المتابعين وتعليقه علي موقف سعد الصغير، وكتب سعد الصغير عبر “انستجرام” معلقًا: “رسايل حضرتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي”.

وأكمل سعد الصغير: “بجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب بس اشكر كل الناس اخواتي وأصحابي اللي دايمآ بيشجعوني وحضرتكم علي فعل الخير دايما وده اللي الناس هتفتكر بي مش اكتر مفيش حاجة هتدوم كلو هيمشي فا بس قولت اصبح عليكم”.

وأنهي سعد الصغير كلامه كاتبًا: “ياريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان محتاج بجد أو أي حالة يساعد والله والله عن نفسي كل اللي والواحد في ده من كرم ربنا فقط، اتمنا كلنا نحب بعض ونساعد بعض واللي معاه يساعد الي مش معاه، صباح الفل علي احسن واطيب شعب في العالم”.

سعد الصغير ينقذ طفلين من التشرد فى بث مباشر

وكان نشر الفنان سعد الصغير بثا مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال عطلته الصيفية بالإسكندرية.

وفيه التقى طفلين مشردين فى الشارع، تحدث إليهما الفنان سعد الصغير ليتعرف على سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين مشردين بسبب إنفصال والدهما و والدتهما، وكلا منهما تزوج من شخص أخر، و ساعدهما سعد الصغير و أوجد مأوي لهم لحمايتهم من التشرد.

و قال الفنان سعد الصغير ، إن نجليه كانوا يلعبوا في النادي الأهلي ولكن ابنه محمود لم يتحمل القاعدة على الاحتياطي فتركوا الأهلي ويلعبون الان لنادي بتروجيت، موضحاً بأن ابنه تلقي عرض للعب فى الزمالك من جمال حمزة.