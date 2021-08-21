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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد الصغير ينقذ طفلين من التشرد فى بث مباشر..فيديو

صدى البلد

نشر الفنان سعد الصغير بثا مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال عطلته الصيفية بالإسكندرية.

 وفيه  التقى طفلين مشردين فى الشارع، تحدث إليهما الفنان سعد الصغير ليتعرف على سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين مشردين بسبب إنفصال والدهما و والدتهما، وكلا منهما تزوج من شخص أخر.

و ساعدهما سعد الصغير و أوجد مأوي لهم لحمايتهم من التشرد.

 

و قال الفنان سعد الصغير ، إن نجليه كانوا يلعبوا في النادي الأهلي ولكن ابنه محمود لم يتحمل القاعدة على الاحتياطي فتركوا الأهلي ويلعبون الين لنادي بتروجيت ، موضحاً بأن ابنه تلقي عرض للعب فى الزمالك من جمال حمزة.

 

تابع سعد الصغير،، خلال لقائه في برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على فضائية mbc مصر، أن ابنه حاول  التمهيد له بأنه سيلعب في نادي الزمالك فبمجرد السماع بذلك ظل يصرخ بصوت عالي رافضاً أن ينضم نجله لنادي الزمالك، معقباً أن انتمائه منعه من الموافقة لنجله للعب لنادي الزمالك.

 

أوضحت أيتن عامر ، أنها لو كان ابنها يلعب فى نادي الزمالك ستتمني أن يحقق ابنها ريكورد جيد ولكن يفوز الأهلى فى النهاية.

 

وأكد بيومي فؤاد ، أنه إذا كان ابنه يلعب فى الزمالك والمباراة تاريخية وحاسمة بالنسبة له سيدعو الله أن يفوز الأهلي.

الأهلى طفل الاسكندرية اخبار سعد الصغير بيومي فؤاد التواصل الاجتماعي

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