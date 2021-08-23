تقرير: كيف نجحت الحكومة في تطوير قطاع الطيران المدني

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى تقريرا عن كيف نجحت الدولة المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني .

وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في وضع خطة طموحة لتطوير مستوى قطاع الطيران المدني، مستهدفة زيادة عدد الركاب على مستوى الجمهورية إلى 37.7 مليون راكب .

كما وحرصت الحكومة المصرية على تطوير أداء النظم الشبكية ونظم المعلومات بالطائرات ، واستكمل منظومة الإتصالات المرئية ، بواقع 840 مليون جنيه.

وقامت الحكومة المصرية بتحديث مركز عمليات إدارة الأزمات ، وتحديث صور الأرقام الصناعية لبعض المطارات ، وشراء أجهزة الإنذار ، وتطوير منظومة مكافحة الحريق ، ورفع القيمة الإجمالية الاستيعابية للركاب بمطار شرم الشيخ ، وافتتاحات أخرى لمطارات جديدة .