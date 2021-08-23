"العلاقات الثقافية بين الهند ومصر".. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية في مصر، بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ندوة بعنوان "العلاقات الثقافية بين الهند ومصر"، في إطار مبادرة لوزارة الثقافة المصرية تحمل اسم "العلاقات الثقافية".

وتبدأ الفاعلية في الساعة 6 مساءً يوم 25 أغسطس 2021 في القاعة الرئيسية للمجلس الأعلى للثقافة وسيتم عمل بث مباشر لها على صفحة الفيس بوك الخاصة بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

وسيلقي سفير الهند لدى مصر، أجيت جوبتيه ، كلمة حول العلاقات الثقافية بين الهند ومصر. كما ستشمل الندوة كلمات يلقيها كل من:

• دكتور محمد حجازي - سفير مصر الاسبق لدى الهند

• أ. طارق الشناوي - كاتب صحفي وناقد سينمائي معروف

• الممثلة كوكلا رفعت - مصورة وثائقية

• الدكتورة هالة أبو الفتوح - أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة

• الأستاذ الدكتور شريف الجيار - أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة بني سويف.

• الأستاذ الدكتور أحمد القاضي - المستشار الثقافي السابق لجمهورية مصر العربية في الهند



كما سيكون هناك معرض للصور عن العلاقات بين الهند ومصر وأماكن لعرض الحرف اليدوية والمأكولات الهندية.