رئيس منطقة قناة السويس: السيسي وجه بالتركيز على توطين الصناعات

وخلق فرص عمل

قال المهندس محمد يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إنه تم بالأمس عرض نتائج أعمال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال العام المالي الماضي المنتهي فى نهاية شهر يوليو الماضي على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع الدوري لمتابعة أعمال المنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه تم عرض أيضاً الخطة الاستثمارية والبدائل المالية الخاصة بهذه المشروعات واستعراض كافة المشروعات الجاري التعاقد عليها فى الموانىء أو المنطقة الصناعية فى بورسعيد او العين السخنة.

وتابع زكي"المؤتمر كان فرصة جيدة للحديث عن اداء الموانئ وعن الخطط المستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات أمور التداول بهذه الموانىء بشكلاً عام"

ولفت زكي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتركيز على صناعات محددة وعلى فكرة توطين الصناعات وخلق فرص عمل،لافتاً إلى ان مشروعات البتروكيماويات بالعين السخنة ستوفر فرص عمل كبيرة ومباشرة وينتج عنها فرص ايضاً غير مباشرة بالتالي يحقق جزء هام من اغراض المنطقة الاقتصادية.

واردف " التحول الرقمي والبنية التكنولوجية فى غاية الاهمية خاصة ان هناك اكثر من مشروع على مستوى الدولة لربط كافة الموانىء المصرية بمنظومة واحدة بما يساعد ويسهل اداء العمل فى هذه الموانىء.