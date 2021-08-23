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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأكتر من 5 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط مخدرات فى حملات بالإسماعيلية وسوهاج

المتهمون اامام المضبوطات
المتهمون اامام المضبوطات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) مديريتى أمن (الإسماعيلية- سوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدوائر (مركز شرطة الإسماعيلية- مركز شرطة القنطرة غرب- مركز شرطة أبوصوير- قسم شرطة ثان سوهاج) .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسماعيلية عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته لمخدر الهيروين - سيارة- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد عناصر تشكيل عصابى) وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) جنيه تقريباً.

و ضبط (20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام -50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهم معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500,000) جنيه تقريباً.
  
كما تم ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (360,000) جنيه تقريباً.

وضبط (كمية من مخدر الشبو - عدد من الأقراص المخدرة - سيارة- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) جنيه تقريباً. 

 

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وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس، هيروين ، عدد من الأقراص المخدرة" مبلغ مالى– 3 هواتف محمول - 3 أسلحة بيضاء- ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- أدوات لتعاطي مخدر الآيس) بحوزة (عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (230,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية امن الاسماعيلية مخدر الهيروين قسم شرطة ثان سوهاج الآمن الوطني

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