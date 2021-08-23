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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل أمر بن لادن بإغتيال بايدن؟ .. رسالة سرية تفجر مفاجأة

بن لادن
بن لادن

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رسالة وجهها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، عام 2010، من ضمن مجموعة وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية عندما هاجمت منزله في باكستان، عام 2011، أمر فيها أعضاء التنظيم بعدم اغتيال جو بايدن لأن بن لادن اعتقد أن عضو الحزب الديمقراطي، في ذلك الوقت، سيصبح رئيساً غير كفء وسيقود الولايات المتحدة إلى أزمة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الوثيقة نشرت لأول مرة عام 2012 ولكن تم إعادة تسليط الضوء عليها وإعطائها أهمية جديدة وسط الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان الذي أعاد سلطة البلاد إلى حركة طالبان الأفغانية.

وبحسب الصحيفة، كتب بن لادن رسالته المكونة من 48 صفحة، في مايو 2010 إلى مساعد يُعرف باسم الشيخ محمود، واسمه الحقيقي عطية عبد الرحمن. وأنه في الصفحة 36 نوه بن لادن برغبته في تشكيل فرقتين للاغتيال، واحدة في باكستان والأخرى في أفغانستان، تتركز مهامهما على التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ومدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق ديفيد بتريوس، في حال زيارتهما لأي من البلدين.

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وأشار بن لادن في رسالته سبب رغبته في اغتيال أوباما قائلاً: إن أوباما هو "رأس الأفعى وقتله سيجعل بايدن يتولى الرئاسة تلقائيًا لما تبقى من المدة"، مشيرًا إلى أن "بايدن غير مستعد تماماً لهذا المنصب، وأنه سيقود الولايات المتحدة إلى أزمات".

وقال محللو المخابرات الأمريكية الذين كشفوا لأول مرة عن وجود الوثيقة لصحيفة "واشنطن بوست" في 2012: "إن أيًا من المؤامرات ضد أوباما أو بتريوس لم تكن واقعية أو ترقى إلى أي شيء".

ولكن تم إعادة تسليط الضوء على الوثيقة بسبب تزايد الغضب ضد سياسة بايدن في جميع أنحاء العالم لتخليه عن مصير الأفغان، وأيضاً بعد نشر تقرير، الشهر الماضي، تحذر الإدارة الأمريكية الحالية، من أن العاصمة الأفغانية ستسقط بسرعة في يد طالبان بعد الانسحاب الأمريكي.

 

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