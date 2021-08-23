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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينظم حركة الأمعاء.. هذا المنتج يفقدك 6 كيلو من وزنك شهريا| فيديو

الدكتور خالد الغزالي،
الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية

قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن المنتج الغذائي "بيستا " يحتوي على عنصر السيلينيوم ، والألياف الغذائية ، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وهضم الطعام ، وإخراجه.

 

وأضاف خالد الغزالي ، ضخلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مريض السمنة لا يستطيع تناول إلا ثلث ما كان يتناوله بعد تناوله هذا المنتج الغذائي الذي يساعد على التخسيس.

 

وتابع استشاري النباتات الطبية  أن نبات "بيستا" يزيد معدل الحرق بدون أي مجهود، وبدون أي أعراض جانبية، وبذلك ينخفض وزن مريض السمنة بدون أي حرمان.

 

وأشار استشاري النباتات الطبية، إلى أن كورس " بيستا " يساعد على امتصاص الدهون والنشويات من الدم ، وذلك تجنبا لرفع نسبة السكر بالدم ، وكذلك الكوليسترول .

 

وأكد خالد الغزالي، أن "بيستا" يساعد على سرعة التخسيس، حيث تصل لـ 6 كيلو أو أكثر شهرياً، مشيراً إلى أن " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، الذي هو جزء من كورس التخسيس.

بيستا استشاري النباتات الطبية الدكتور خالد الغزالي برنامج سفرة وطبلية صدى البلد

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