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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف عقبة: القيادة السياسية تعاملت مع جائحة كورونا باحترافية

أشرف عقبة: القيادة
أشرف عقبة: القيادة السياسية المصرية تعاملت مع جائحة كورونا ب

قال الدكتور أشرف عقبة  رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس إن القيادة السياسية تعاملت مع جائحة كورونا باحترافية كبيرة وتضع صحة المواطن فى المقام الأول من خلال الاستعدادات والتجهيزات ووضع خططت خلال الجائحة بشكل مختلف.


واضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز،  ان هناك أوليات تضع من قبل وزارة الصحة فبدأت الوزارة فى البداية بتطعيم كبار السن والأن تبدأ فى تطعيم كل من يعمل  فى مجال التعليم للاستعداد إلى العام الدراسي.


وتابع" نحن فى سباق مع الزمن وهذا السباق مقصود به ان نلحق انفسنا ونرى وضع الاستعداد عند زيادة الاعداد المتوقعة مع أخر شهر سبتمبر.


واردف" فى الحقيقة وجدنا توفير لقاحات من مصادر مختلفة،موضحًا ان تعدد المصادر يحتاج إلى جهد كبير لتصبح جميع اللقاحات متواجدة و تناسب كل الظروف الموجودة ولتطعيم اكبر جزء من المواطنين قبل وصول الموجة الرابعة.


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الصحة: توفير لقاحات كورنا للطلاب المسافرين أقل من 18 عامًا

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على توفير لقاحات كورونا لـ الفئات العمرية أقل من 18 عامًا، وقالت إن هناك اتجاها لتوفير اللقاحات لـ طلاب الثانوية العامة. 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن  الرئيس يوجه بتوفير كميات كبيرة للطلاب بالمدارس.

وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر اللقاحات للطلاب من دون الـ 18 حالة السفر للخارج من أجل التعليم.

وكشفت وزيرة الصحة أن مصر تسير بـ تعليمات منظمة الصحة العالمية، وفى حالة اصدار اى تعليمات بتطعيم من هم أقل من 18 عاما سيتم توفير ذلك.
 
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اتاحة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا للمنظومة التعليمية يعنى توفير لقاحات لـ 5.5 مليون إنسان أى نحتاج لـ 11 مليون جرعة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الدولة لديها خطة من أجل توفير اللقاحات للمواطنين، بشكل عام من هم سيسافرون للخارج.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مراكز التطعيم بلقاح كورونا من أجل السفر، مؤكدة أن الأيام الحالية تشهد انخفاضا، وأنه على أخر الشهر لن يكون هناك طلبات للسفر للخارج.

وكشفت وزيرة الصحة أنه تم توفير ربع مليون جرعة لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج من أجل العمل.
 
وقالت وزيرة الصحة والإسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم إنتاج 15 مليون جرعة من سينوفاك على أن يتم توريد اول مليون جرعة فى المراكز الطبية بداية من الغد.

وأضافت وزيرة الصحة أن هناك شراكة مصرية مع احدى الشراكات العالمية لتصنيع لقاحات  وسيتم الإعلان عنها فى القريب .

وتابعت وزيرة الصحة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90% ويقلل الوفيات بشكل كبير جدًا؛ لافتة إلى الارتفاع فى عدد الإصابات بالفيروس ارتفاع بسيط بالنسبة لعدد السكان ولكنه مستمر.

أشرف عقبة القيادة السياسية رئيس قسم الباطنة والمناعة اخبار توك شو كورونا

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