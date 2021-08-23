أفغانستان.. قاتل أسامة بن لادن يوجه رسالة لبايدن ويطرح خطة دموية للانسحاب

أعرب الجندي الأمريكي الذي قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عام 2011، عن غضبه من طريقة الانسحاب من أفغانستان، قائلا إنه "سيقتل كل من يراه" إذا كان ضمن المشاركين في مهمة إجلاء الأمريكيين من كابول.

وكشف روبرت أونيل، الجندي السابق في البحرية الأمريكية عن استراتيجيته للانسحاب من أفغانستان، والتي تتضمن "المشي في الشوارع وقتل كل من يراه"، منتقدا خطة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الانسحاب، قائلا إن عليهم الاستقالة.

وأضاف أونيل في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "أعطني 9 رجال وسوف أسير في الشوارع وأقتل كل من أراه.. وسأنقذ الأمريكيين"، معربا عن دهشته من عدم إقالة المسؤولين العسكريين المسؤولين عن الانسحاب الفاشل من أفغانستان.

وروبرت أونيل، هو جندي البحرية الذي أطلق النار على أسامة بن لادن 3 مرات في رأسه، خلال غارة على مخبئه في باكستان عام 2011، حيث يعتبر بطلا في الولايات المتحدة.

وقال الجندي الأمريكي خلال المقابلة، إن الأمريكيين يجب أن "يشعروا بالفزع" بشأن الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع حركة طالبان.

وانتقد أونيل الطريقة المثيرة للشفقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع طالبان، معربا عن غضبه من أداء المسؤولين العسكريين الأمريكيين في أفغانستان.

أكد الجندي الأمريكي السابق أن الانسحاب من أفغانستان كان يجب أن يتم قبل سنوات، خاصة بعد نجاح الولايات المتحدة في قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وتأتي تعليقات أونيل بعد سقوط أفغانستان في يد طالبان في غضون أيام، وسيطرة الحركة على عدد كبير من الأسلحة الأمريكية، بينما يسارع الجنود للفرار عبر مطار كابول.

كانت تقارير صحيفة كشفت أن زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أمر أعضاء التنظيم بعدم اغتيال جو بايدن، بعدما اعتقد أن عضو الحزب الديمقراطي، في ذلك الوقت، سيصبح رئيساً غير كفء وسيقود الولايات المتحدة إلى أزمة.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان، منذ يوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه منذ 14 أغسطس الجاري تم إجلاء 37 ألف شخص، وإن شركات طيران أمريكية ستشارك في عمليات الإجلاء، لكنها لن تعبر أجواء العاصمة كابول.