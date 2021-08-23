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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مطار كابول بعد ساعات من اشتباكات مسلحة

مطار كابول
مطار كابول

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وسط جهود الإجلاء المبذولة، ويُظهر مقطع الفيديو سحابة من الدخان تتصاعد من المطار.

 

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، اندلع الحريق، اليوم الاثنين، ولا يُعرف سوى القليل عن شدته أو مصدره، لكن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سحابة ضبابية من الدخان تتصاعد من مطار كابول، الذي أصبح النقطة المحورية لجهود الإخلاء الأمريكية والغربية خلال الأسبوع الماضي، بعد سيطرة حركة طالبان علي البلاد.

 

 

ولا يزال الوضع الأمني في المطار مقلقا، حيث تعمل القوات الأمريكية وحلفائها على إجلاء الآلاف من المدنيين واللاجئين الأفغان من كابول.

 

وقبل ساعات من اندلاع الحريق، دخلت القوات الأمريكية والألمانية في معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين مجهولين، وذلك في تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل جندي أفغاني.  وقال مسؤول في حلف الناتو، أمس الأحد، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المطار خلال الأسبوع الماضي.

 

ولم يتضح حتى الأن ما إذا كان الحريق قد أثر على الرحلات الجوية من وإلى المطار. وزعمت إدارة بايدن أنها أجلت حوالي 11000 شخص في 36 ساعة. ومع ذلك، لازال يتبقي الآلاف في مطار كابول، وأصبح احتمال وفاء الولايات المتحدة وحلفائها بالموعد النهائي المحدد لها في 31 أغسطس للانسحاب الكامل موضع تساؤل.

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