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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس

فرنسا تطالب بتمديد
فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان

طالب وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس.

 

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مصادر في حركة طالبان قولها إن الحركة لن تقبل تمديد مهلة انسحاب القوات الغربية من أفغانستان، والمقرر أن تنتهي 31 أغسطس.

 

ويزور لو دريان ووزير الدفاع الفرنسي دولة الإماارات، اليوم، بحث المستجدات في أفغانستان وتقديم الشكر للجهود الإماراتية في عمليات الإجلاء عقب سيطرة حركة طالبان على كابول.

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وقالت الحكومة الفرنسية إن وزير الخارجية جان ايف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي سيلتقيان أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لبحث الوضع في أفغانستان.

 

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الزيارة تمثل فرصة لشكر السلطات الإماراتية على دعمها لإجراء عمليات الإجلاء من أفغانستان.

 

وفي وقت سابق،  قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار، في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وسط حالة من الفوضى في البلاد.

فرنسا وزير الخارجية الفرنسي أفغانستان طالبان كابول

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