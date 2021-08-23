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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعين حاكما بالإنابة لـ مصرف أفغانستان

بنك أفغانستان
بنك أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، تعيين حاكم بالنيابة لمصرف أفغانستان، وذلك بهدف تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس، على حد زعمها.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم تعيين محمد إدريس حاكما بالنيابة لبنك "دا أفغانستان" من قبل قيادتنا".

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طالبان تفرض حصارا على المقاومة في بنجشير وتدعو للحل سلميا

وكانت حركة طالبان، أعلنت في وقت سابق، أنها تحاصر ولاية بنجشير الأفغانية وطوقت قوات المقاومة الموجودة فيها، ودعت الحركة إلى حل هذه الأزمة سلميا.

وقال المتحدث باسم الحركة على حسابه في "تويتر"، إن مقاتلي طالبان فرضوا حصارا على قوات المقاومة الموجودة في ولاية بنجشير الأفغانية، منوها بدعوتهم لتسوية سلمية من خلال المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم طالبان أنه تم فرض السيطرة على بعض المديرات في بنو، وبل حصار، وده صلاح.

وأعلنت حركة طالبان المتشددة، أمس الأحد، توجه "مئات" من مقاتليها إلى منطقة وادي بنجشير الجبلية التي يقطنها الطاجيك وتقع شمالي كابل، وسط رفض زعيمهم، أحمد مسعود، الاستسلام.

وكتبت حركة طالبان في تغريدة على حسابها في "تويتر" بالعربية:  "مئات من مجاهدي الإمارة الإسلامية يتوجهون نحو ولاية بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي".

من جهته تعهد القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد مسعود، بمقاومة أي محاولة من حركة طالبان المتشددة لغزو ولاية بنجشير الجبلية التي يقطنها الطاجيك.

وأوضح مسعود، وهو نجل زعيم الطاجيك الأفغان الراحل، أحمد شاه مسعود، الذي قاتل أيضا طالبان المكونة من البشتون، إلى أنه وأنصاره يريدون حكومة تشمل الجميع، مشددا على أنه "ينبغي للعالم ألا يدعم نظاما شموليا".
 

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