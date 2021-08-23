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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

حركة طالبان
حركة طالبان

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، من أن الوقت بدأ ينفد لدي عشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار من حركة طالبان، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد، وأن العديد من الأشخاص الذين تم السماح لهم بالرحيل، لا يمكنهم الوصول إلى المطار.

 

كما دعت المنظمة الولايات المتحدة والناتو وحلفائهم، إلى التوصل بشكل عاجل لموقف مشترك بشأن إجلاء الأفغان المعرضين للخطر.

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن عمليات الإجلاء من أفغانستان، خصوصا للأفراد الذين عملوا مع الولايات المتحدة وحكومات أخرى، لتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

وقالت المنظمة إن "الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل ناشطات في مجال حقوق المرأة، ومعلمات، وصحفيات، وأكاديميات، ونساء اضطلعن بأدوار رفيعة المستوى في الحكومة، والشرطة، والجيش، والحياة العامة".

 

وأضاف تقرير المنظمة "وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يسمح للجيش الأمريكي بمواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابول، لكنه يحجب الحقيقة المفجعة، وهي أن العديد من الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم للإجلاء، لا يمكنهم الوصول إلى المطار"

 

 وأكدت المنظمة أن"التعهدات الأخيرة من قبل قيادة حركة طالبان بعدم الانتقام من موظفي الحكومة السابقين وغيرهم من المرتبطين بالحكومات الأجنبية، لم يتم تنفيذها، واعتقلت قوات طالبان وقتلت أفراد أمن وصحفيين سابقين.".

 

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة والناتو وحلفائهم، إلى التوصل بشكل عاجل لموقف مشترك بشأن إجلاء الأفغان المعرضين للخطر، وتسهيل سبل حصولهم على اللجوء.

 

كما وجهت المنظمة دعوة إلى الحكومات التي تقوم بإجلاء الأفغان، بأن توجه التمويل على الفور إلى الحكومات التي ترغب في الترحيب بالأفغان المعرضين للخطر، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

 

وشددت على "ضرورة بقاء القوات الأمريكية والقوات العسكرية الأخرى في مطار كابل، حتى يخرج الأفغان الأكثر ضعفا من البلاد بأمان، حتى لو استغرق ذلك عدة أسابيع"إضافية.

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