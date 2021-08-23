عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يوافق على سفر 2500 أفغاني إلى امريكا عبر أراضيه

علم الأردن
علم الأردن

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان.

طالبان تكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة

بمشاركة قوات أمريكية وألمانية.. اشتباكات مسلحة داخل مطار كابول

وأكد أنه تم الاتفاق مع أمريكا على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة فى منتصف أغسطس، ولا تزال آلاف العائلات تتهافت إلى مطار كابل في محاولة للفرار من أفغانستان، قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من البلاد.

وكانت مصادر في حركة طالبان، قالت اليوم الإثنين، إنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، إن تمديد نشر القوات لمهمة الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس قيد المناقشة.

وأوضح بايدن عندما سئل عن الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس أن "هناك مناقشات جارية بيننا والجيش حول التمديد، ونأمل ألا نضطر للتمديد"، مضيفا "لكنني أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات حول مدى تقدمنا في هذه العملية".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب شخصيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد تاريخ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، من أجل تمكين المزيد من الناس بالفرار من كابل بعد سيطرة حركة طالبان.

وحسب الشبكة الإنجليزية، سيستخدم جونسون قمة مجموعة الدول السبع الطارئة لمناشدة الرئيس بايدن، تأجيل الموعد النهائي لسحب قواته من أفغانستان المقرر 31 أغسطس لمعالجة الفوضى بمطار كابل.

فيما وجهت حركة طالبان تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهددة إياه في حال تلكؤه بشأن سحب قواته من أفغانستان بعد الموعد المحدد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مسئول بحركة طالبان، اليوم الإثنين، عدم تقدم القوات الأجنبية في أفغانستان بطلب حتى الآن لتمديد بقائها في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر في طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة لن تقبل بتأجيل موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
 

الأردن الولايات المتحدة الامريكية أمريكا عبور أفغانيين الأردن حكومة جديدة

ترشيحاتنا

"التعليم": لا دخول للعاملين بالمنظومة لمقر العمل إلا بعد تلقي لقاح كورونا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الرياضة يشهد إطلاق فعاليات مسابقة بداية حلم

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على التفاصيل

الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ