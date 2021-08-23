الأردن يوافق على سفر 2500 أفغاني إلى امريكا عبر أراضيه

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان.

وأكد أنه تم الاتفاق مع أمريكا على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة فى منتصف أغسطس، ولا تزال آلاف العائلات تتهافت إلى مطار كابل في محاولة للفرار من أفغانستان، قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من البلاد.

وكانت مصادر في حركة طالبان، قالت اليوم الإثنين، إنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، إن تمديد نشر القوات لمهمة الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس قيد المناقشة.

وأوضح بايدن عندما سئل عن الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس أن "هناك مناقشات جارية بيننا والجيش حول التمديد، ونأمل ألا نضطر للتمديد"، مضيفا "لكنني أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات حول مدى تقدمنا في هذه العملية".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب شخصيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد تاريخ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، من أجل تمكين المزيد من الناس بالفرار من كابل بعد سيطرة حركة طالبان.

وحسب الشبكة الإنجليزية، سيستخدم جونسون قمة مجموعة الدول السبع الطارئة لمناشدة الرئيس بايدن، تأجيل الموعد النهائي لسحب قواته من أفغانستان المقرر 31 أغسطس لمعالجة الفوضى بمطار كابل.

فيما وجهت حركة طالبان تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهددة إياه في حال تلكؤه بشأن سحب قواته من أفغانستان بعد الموعد المحدد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مسئول بحركة طالبان، اليوم الإثنين، عدم تقدم القوات الأجنبية في أفغانستان بطلب حتى الآن لتمديد بقائها في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر في طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة لن تقبل بتأجيل موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

