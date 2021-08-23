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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة قوات أمريكية وألمانية.. اشتباكات مسلحة داخل مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

أعلن الجيش الألماني، اليوم الإثنين، وقوع اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين مجهلوين في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الجيش الألماني إن: "قوات ألمانية وأمريكية تشارك في الاشتباكات بمطار كابول، ومقتل أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مطار كابول".

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وأضاف الجيش الألماني أنه لم يسجل أي إصابات بين صفوفه أثناء الاشتباكات في مطار كابول.

ومن ناحية أخرى، أكد مسؤول في حلف الناتو، أمس الأحد، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الماضي، في مطار كابول ومحيطه على خلفية عمليات الإجلاء المتواصلة من أفغانستان منذ سقوطها في قبضة حركة طالبان.

ووفقا لرويترز، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأحد: "الأزمة خارج مطار كابول مؤسفة، ونركز على إجلاء جميع الأجانب في أسرع وقت ممكن".

 

ولفت المسؤول إلى أن قوات الناتو المنتشرة في المطار تلتزم بالابتعاد لمسافة محددة عن مناطقه الخارجية، بغية تفادي أي اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" التي سيطرت على العاصمة الأفغانية قبل أسبوع.

 

وقام الجيش الأمريكي بإطلاق النار في الهواء لتفريق الحشود الكبيرة للمواطنين الأفغان الذين يحاولون اختراق محيط مطار كابول، للفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان علي أفغانستان.
 

طالبان حلف الناتو قوات امريكية مطار كابول أحداث أفغانستان

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