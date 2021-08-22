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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول في الناتو: 20 شخصا قتلوا خلال الأسبوع الماضي في مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

أكد مسؤول في حلف الناتو، اليوم الأحد، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الماضي، في مطار كابول ومحيطه على خلفية عمليات الإجلاء المتواصلة من أفغانستان منذ سقوطها في قبضة حركة طالبان.
 

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ووفقا لرويترز، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأحد: "الأزمة خارج مطار كابول مؤسفة، ونركز على إجلاء جميع الأجانب في أسرع وقت ممكن".

 

ولفت المسؤول إلى أن قوات الناتو المنتشرة في المطار تلتزم بالابتعاد لمسافة محددة عن مناطقه الخارجية، بغية تفادي أي اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" التي سيطرت على العاصمة الأفغانية قبل أسبوع.

 

وقام الجيش الأمريكي بإطلاق النار في الهواء لتفريق الحشود الكبيرة للمواطنين الأفغان الذين يحاولون اختراق محيط مطار كابول، للفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان علي أفغانستان.

 

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، عن مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابول.

 

كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صادر، اليوم، أن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمن وأمان قدر الإمكان".

 

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم، من كوارث كبيرة تواجه أفغانستان، تشمل المجاعات والتشرد والانهيار الاقتصادي ما لم يتم الاتفاق على مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك في أعقاب الانسحاب الأمريكي، وسيطرة حركة طالبان علي العاصمة كابول وإحكام قبضتها علي البلاد وهروب الرئيس أشرف غني.

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