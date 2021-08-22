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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفرار المميت.. مقتل 7 أفغان خلال عمليات تدافع بمحيط مطار كابل

مطار كابل
مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، عن مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابل.

وحسب وكلة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن 7 مدنيين أفغان قتلوا خلال عمليات تدافع قرب مطار كابل الدولي وسط فوضى الفرار من سيطرة طالبان على البلاد.

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وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر اليوم الأحد أن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمن وأمان قدر الإمكان".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق، إنها نقلت أكثر من 17 ألف شخص منذ بدء عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وأعلنت الوزارة أن هناك عملية تدقيق لهويات الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، موضحة أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي موجودون الآن في أفغانستان.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي أن القوات تعمل على إخراج الرعايا الأمريكيين والمتعاونين الأفغان إلى مناطق آمنة.

وأوضح أنه تم إرسال مزيد من الجنود الأمريكيين إلى مطار كابل من أجل زيادة تأمينه، مشددا على أن عمليات الإجلاء من أفغانستان مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عمليات الإجلاء من مطار كابل تتعرض للكثير من المخاطر، وتخضع لتغييرات بشكل يومي.

وأكد البنتاجون أن القوات الأمريكية تخوض سباقا مع الزمن في عملية الإجلاء من مطار كابل، موضحا أن الاتصالات مع قادة طالبان حول أمن مطار كابول لم تتوقف.

الدفاع البريطانية محيط مطار كابل مطار كابل طالبان أفغانستان

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