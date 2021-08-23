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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: السفير القطري بأفغانستان رافق الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السفير القطري في أفغانستان ساعد العديد من المواطنين الأمريكيين في الوصول إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت مصادر إلى الصحيفة الأمريكية إن السفير القطري لدى أفغانستان رافق مجموعات من المواطنين الأمريكيين في أفغانستان للوصول إلى مطار كابول.

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وأضافت المصادر أنه جرى الاتفاق على تجمع المواطنين الأمريكيين في نقاط التقاء بمجموعات صغيرة، حيث رافقهم السفير القطري إلى المطار لضمان سلامتهم.

يذكر أن قطر قد لعبت دورا كوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في العديد من المناسبات.

استقبلت دولة قطر أكثر من  7 آلاف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى قطر، في ظل سعي الآلاف للخروج من كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، ما أدى لعمليات إجلاء وفوضى عارمة في مطار العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤول قطري في تصريحات الوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنه بناء على طلب منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات إعلامية عالمية.. أجلينا المئات من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم، من مختلف أنحاء البلاد".

وأضاف المسؤول القطري الذي طلب عدم كشف هويته أنه بالإضافة لذلك "سهلنا إجلاء رعايا للولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها"، مشددا على أن "جهود الإجلاء مستمرة".

وأوضح المسؤول القطري أن قطر ستستقبل  ما يصل إلى 8 آلاف أفغاني، مضيفا أن قسماً كبيراً من الأشخاص البالغ عددهم 7 آلاف المتواجدين في قطر حالياً، هم بصدد التوجه إلى دول أخرى.

الولايات المتحدة الامريكية أفغانستان طالبان مطار كابول السفير القطري في أفغانستان

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