وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بدول عربية بسبب أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، عن اتصال هاتفي جمعه بوزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر الصباح، وذلك للحديث عن آخر التطورات في أفغانستان.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي على تويتر: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر الصباح عن الأوضاع في أفغانستان".

وأضاف: "وأكدت على أهمية شراكتنا الثنائية القوية وشكرته على المساعدة في تسهيل عبور المواطنين الأمريكيين من أفغانستان عبر الكويت".

فيما أجرى اتصالا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لشكر البحرين على دعمها لتسهيل عبور آمن للمواطنين الأمريكيين.

وقال على تويتر: "تحدثت إلى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة لأشكر البحرين على دعمها في تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

وتابع: "مكنت شراكتنا الثنائية القوية من تقديم دعم سريع وحاسم للحالة في أفغانستان".