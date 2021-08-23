مركز جامعة المنصورة لذوي الإعاقة يقدم نصيحة للأولى على الثانوية العامة دمج

استقبل مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة بجامعة المنصورة، اليوم الإتنين، الطالبة أسماء محمد عبد السلام الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أدبى دمج بمجموع ٤٠٨ من ٤١٠ درجة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عقب تكريمها وكان فى استقبالها الدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركز وفريق عمل المركز.

وتم إجراء جولة تعريفية داخل معامل المركز ووحداته المختلفة ووحدة الإرشاد النفسي والأسرى وكذلك معامل الكمبيوتر المختلفة والتى تصادف وجود دورة تدريبية لمجموعه من الطلاب ذوى الاعاقة البصرية والذين قاموا بالترحيب الشديد بأسماء.

وأكدت الدكتور سماح خميس أن المركز يعمل دائما على تقديم الدعم لطلاب الجامعة كما قدمت بعض النصائح للمحافظة على المستوى العلمى الذى وصلت إليه مما زاد من سعادتها ووالديها.

كما قامت مديرة المركز بالتأكيد على التعرف ما لديها من مواهب حتى يتسنى للمركز مساعدتها على تنمية هذه المواهب وتم التأكيد على التواصل المستمر حيث أنها تعد قصة نجاح قوية لزملاىها من ذوى الاعاقات المختلفة.

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