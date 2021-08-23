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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقرت حالتها الصحية.. خروج سحر عبد الحميد من المستشفى

سحر عبد الحميد
سحر عبد الحميد

خرجت الفنانة سحر عبد الحميد من المستشفى بعد اسقرار حالتها الصحية والتى كانت تعانى من أزمة قلبية حسب إعلان ابنتها الإعلامية ندى رحمى. 

وقالت ندى رحمى فى تصريح خاص: "والدتى الفنانة سحر عبد الحميد أصبحت تتمتع بصحة جيدة حاليا ولكن الأطباء نصحوها بضرورة الراحة السلبية حتى لا تصاب بأضرار أو مضاعفات. 

وكشفت ندى رحمى مؤخرا، عن دخول والدتها سحر عبد الحميد، العناية المركزة بعد تعرضها الى أزمة صحية .

وعلقت ندى رحمى، عن حالة والدتها سحر عبد الحميد قائلة: "شكرا لكل اللي سأل ماما انحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم".

أزمة صحية 

وكانت ندى رحمى قد تحدثت خلال السعات الماضية عن أزمة والدتها سحر عبد الحميد الصحية قائلة : " من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان… أمي قلبها تعبان من زمان.. من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها.. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. أحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا.. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد.. زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها".

بعد حجزها في العناية المركزة.. معلومات عن الفنانة سحر عبد الحميد

نقل الفنانة سحر عبد الحميد للعناية المركزة ..وابنتها : قلبها تعبان

وتابعت الفنانة ندى رحمى عن والدتها سحر عبد الحميد قائلة : " توترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين… وزاد رعبي و توتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، احنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة ، للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية… ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة… وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا… على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف".

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