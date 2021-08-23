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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي.. الإسماعيلي يضمن البقاء فى الدوري رسميا بنقطة من الطلائع

الاسماعيلي
الاسماعيلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من البقاء رسميا في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل بدون أهداف أمام طلائع الجيش، وخطف نقطة عززت مركز في جدول الدوري ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري العام.

ملخص المباراة

في الدقيقة الرابعة استخدم ناصر منسي لاعب طلائع الجيش مهارته في المراوغة، ليمر من دفاع الإسماعيلي لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى أعلى العارضة.

ومع حلول الدقيقة 17 عاد ناصر منسي ليسجل حضوره القوي بتسديدة اخرى بعد تمريرة سحرية من عمر جمال خلف دفاع الإسماعيلي، لكن الكرة مرت بسلام على مرمى فريق الإسماعيلي.

وسدد محمد حسن لاعب الإسماعيلي كرة صاروخية أرضية في الدقيقة 22 لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر عمرو جمال أخطر فرصة في الشوط الأول، حيث مرر له ناصر منسي كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 لكنه سدد في جسد الحارس.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد ناصف في الدقيقة 72، قبل أن يقرر مدرب طلائع الجيش دخول الثنائي أحمد عبدالرحمن زولا وابراهيما كونيه بدلا من احمد سمير وعمرو جمال في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 81 قرر إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي الدفع بعمر الوحش بدلا من حسين السيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ثلاثي طلائع الجيش مصطفى جمال في الدقيقة 83، ومهند لاشين في الدقيقة 87، ومحمد بسام في الدقيقة 90.

وكاد  طلائع الجيش أن يسجل هدفا في الوقت القاتل لولا براعة الحارس محمد صبحي، الذي منع الكرة من عبورخط المرمى نحو الشباك.

النادي الاسماعيلي الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش الدوري العام ناصر منسى محمد حسن

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