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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول سبتمر.. إطلاق سلسلة دورات تدريبية في "ألسن عين شمس"

صدى البلد

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة.

 

وتعقد الدورات خلال شهر سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني توما مدير الوحدة.

 

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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الدورات هي: دورة الترجمة العامة في اللغة الإنجليزية من وإلى العربية  (تعقد الدورة بمعامل الكلية)، دورة المحادثة في اللغة الإنجليزية  - المستوى الثاني  /  الثالث  (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة القواعد العامة في اللغة الإنجليزية (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة كتابة المقال الأكاديمي في اللغة الإنجليزية ( بمعامل الكلية )، دورة التأهيل لامتحان الـ TOEFL   - الخاص بجامعة عين شمس - (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة في الـ IELTS    (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة القواعد العامة و المحادثة في اللغة الفرنسية  ( تعقد الدورة أونلاين )، دورة القواعد العامة في اللغة الاسبانية ( تعقد الدورة أونلاين )، دورة القواعد العامة في اللغة الألمانية ( تعقد الدورة أونلاين ).

 

جدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس أعلن عن مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) بمختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة: التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة) حتى 12/9/2021، وتبدأ امتحانات القبول لمرحلتي الدبلوم  والدكتوراة في 19/9/2021.


وللتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجي النقر على الرابط التالي:
http://alsun.asu.edu.eg

جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة اخبار التعليم

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