الدوري السعودي .. لجنة الانضباط تعاقب إيجالو والقرني نجمي الشباب

كشفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري السعودي، عن العقوبات المفروضة بعد انتهاء الجولة الثانية.

وأعلنت اللجنة عن تغريم فواز القرني حارس مرمى الشباب، و النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الفريق مبلغ 20 ألف ريال سعودي لكل منهما.

وجاء ذلك القرار بسبب تغيبهما عن المقابلات الإعلامية بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق، في الجولة الثانية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

وكان نادي الشباب قد تعادل مع الاتفاق بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة الثانية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

وسجل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، هدف الاتفاق الأول في مرمى الشباب.