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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. لجنة الانضباط تعاقب إيجالو والقرني نجمي الشباب

إيجالو
إيجالو

كشفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري السعودي، عن العقوبات المفروضة بعد انتهاء الجولة الثانية.

وأعلنت اللجنة عن تغريم فواز القرني حارس مرمى الشباب، و النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الفريق مبلغ 20 ألف ريال سعودي لكل منهما.

وجاء ذلك القرار بسبب تغيبهما عن المقابلات الإعلامية بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق، في الجولة الثانية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

وكان نادي الشباب قد تعادل مع الاتفاق بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة الثانية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

وسجل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، هدف الاتفاق الأول في مرمى الشباب.

الدوري السعودي الأمير محمد بن سلمان لجنة الانضباط كاس الامير محمد بن سلمان وليد ازارو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب

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