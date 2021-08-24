عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تبلغ عن سرقات البائعين في الموازين والأسعار؟ فيديو

خداع المستهلك
خداع المستهلك

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أي شخص يحدث له حاله غش تجاري يمكنه الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16280 او 19588؛ من أجل رصد هذا البائع ومتابعته، وعمل كمين له، وبعدها يتم إلقاء القبض عليه، لعمل الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

 

وأضاف عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن أي شخص مخالف؛ نقوم بضبطه؛ بناء علي التحريات، حتي لا يخدع المستهلكين من خلال عمليات الغش التجاري، مؤكدا ان الوزارة تتلقي مثل هذه البلاغات يوميا ونتحرك علي الفور لضبط التاجر المخالف .

 


وأوضح عبد المنعم خليل ، ان قضايا الغش التجاري يتم عرضها علي امن الدولة طوارئ بناء علي قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الخش ، لافتا الي ان الصفحات التي تقوم ببيع المنتجات علي السوشيال ميديا ينطبق عليها نفس القانون .


لهذا السبب.. التموين تمد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 15 سبتمبر

 

كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين، تفاصيل قرار وزارة التموين بـ مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 15 سبتمبر المقبل، مضيفا أن هذا المد من أجل المواطنين، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الأوكازيون.


وأضاف عبد المنعم خليل،  أن التخفيضات فى الأوكازيون تصل لـ 70%.

 

وفى نفس السياق، قال أحمد أبو الفضل مدير التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لا تعمل فى انعزال عن باقي الوزارات والهيئات بل هناك تنسيق تام وشامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية .

 

وأضاف أنه منذ بداية الاكازيون تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين لكيفية إحكام الرقابة على السوق وعلى التجار.

 

وتابع أبو الفضل، بداية الاكازيون كانت من 2 أغسطس ولمدة شهر، ولكن نظراً لوجود تنسيق تام بين الوزارة وبين الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم التشاور لمد فترة الاكازيون بتوجيهات من وزير التموين حتى 15 سبتمبر المقبل.

 

وأوضح أبو الفضل، أنه تم مد فترة الاكازيون لأسباب عدة ، أولاً فرصة للتجار ليتخلصوا من الراوقد التي لديهم ، وفى نفس الوقت فرصة للمستهلك لشراء أكبر قدر ممكن من احتياجاته الشخصية والعائلية وفرصة لوزارة  التموين الممثلة فى الجهات الحكومية لتنشيط حركة التجارة فى مصر فى ظل أجواء جائحة كورونا.

 

اشار ابو الفضل الى ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف بأليات وقواعد تنظيم الاكازيون منها عقوبة الاكازيون الوهمي وعقوبتها غرامة لا تقل عت 50 الف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين، تفاصيل قرار وزارة التموين بـ مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 15 سبتمبر المقبل، مضيفا أن هذا المد من أجل المواطنين، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الأوكازيون.


وفى نفس السياق، قال أحمد أبو الفضل مدير التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لا تعمل فى انعزال عن باقي الوزارات والهيئات بل هناك تنسيق تام وشامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية .

 

وأضاف أنه منذ بداية الاكازيون تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين لكيفية إحكام الرقابة على السوق وعلى التجار.

 

وتابع أبو الفضل، بداية الاكازيون كانت من 2 أغسطس ولمدة شهر، ولكن نظراً لوجود تنسيق تام بين الوزارة وبين الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم التشاور لمد فترة الاكازيون بتوجيهات من وزير التموين حتى 15 سبتمبر المقبل.

 

وأوضح أبو الفضل، أنه تم مد فترة الاكازيون لأسباب عدة ، أولاً فرصة للتجار ليتخلصوا من الراوقد التي لديهم ، وفى نفس الوقت فرصة للمستهلك لشراء أكبر قدر ممكن من احتياجاته الشخصية والعائلية وفرصة لوزارة  التموين الممثلة فى الجهات الحكومية لتنشيط حركة التجارة فى مصر فى ظل أجواء جائحة كورونا.

 

اشار ابو الفضل الى ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف بأليات وقواعد تنظيم الاكازيون منها عقوبة الاكازيون الوهمي وعقوبتها غرامة لا تقل عت 50 الف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

غش تجاري الخط الساخن الإجراءات القانونية المستهلكين عمليات الغش التجاري عبد المنعم خليل السوشيال ميديا أمن الدولة طوارئ

ترشيحاتنا

نِزلِت التصوير.. بشرى تعلن عبر "صدى البلد" تعافيها من فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أحمد مجاهد: من يصف التحكيم المصري بـ"الموجَّه" شخص معتوه

وكيل لاعبين يكشف موعد تجديد السولية مع النادي الاهلي.. وموقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

دعاء الصباح مكتوب .. يطمئن قلبك ويوسع رزقك

تلقيح وتطاول.. القصة الكاملة لخناقة ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ