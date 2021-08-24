برج العذراء.. 24 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج العذراء واحد من الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 24 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



شخصية اليوم في علم الأرقام

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 24 أغسطس فإن ذلك يعنى أنك عاطفى وتتفانى فى خدمة الآخرين، كما أن لديك حس فنى وموهبة ابتكارية، لكنك صارم وتميل للتصرف بقسوة أحيانًا رغم أنك عاطفى.

نصيحة الأبراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 24 أغسطس فى عيد ميلاده تقول له فيها، إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء جيدًا قبل الإقدام عليه.

توقعات برج العذراء لهذا الأسبوع

مهنيًّا: تدخل أسبوعاً ممتازاً تحقق خلاله ربحا ماليا او نجاحا بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي وتسهل لك الكواكب المساعي، تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل. إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل. يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء القلب لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح. قد تقوم ببعض الاتصالات المهنية الواسعة تتصرف بحكمة وذكاء وتترك جانباً، ما يعيق الطريق. تدرك أن كل شيء يحتاج إلى الوقت، وهذا الوقت لا يسامح ما يحصل بدونه. تخوض هذا الاسبوع مجالات تقنية.

عاطفيا : يتميز هذا الاسبوع بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دوراً في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤاً مع الحبيب وتقارباً وتفاهماً، وإذا كنت وحيداً فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور على مر الأشهر المقبلة. كذلك قد تكون الصداقة ملاذاً في الأوقات الصعبة. أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء، في حين أن المجال المهني يبدو الموقع الأوفر حظاً للقاءات العاطفية.