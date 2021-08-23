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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل


عاطفيا واجتماعيا:  تصرف بهدوء فالوقت ليس مناسبا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.
صحيا ومهنيا:   إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر  يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.
عاطفيا:  القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب
 

برج الجوزاء

ماليا ومهنيا: عليك اليوم أن تكون حذرا وأن تعمل بدقة وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.
عاطفيا وعائليا: لا تُبدِ استياءً وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج
 

برج السرطان

ماليا ومهنيا: اليوم ستقوم ببعض المغامرة و تلتقط الفرص ويحالفك الحظ في التفاوض مع جهات أجنبية.
عاطفيا واجتماعيا: سيكون لديك بعض الحيوية والنشاط.. لن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك

 

برج الاسد

عاطفيا واجتماعيا: اليوم  تحافظ على لباقتك لذا لا تتسرع في ردودك وفي إعطاء وعود.
مهنيا وماليا: يحتم عليك أن تكون حذرا وألا تتسرع في قراراتك ولا تدخل في مغامرات مالية
 

برج العذراء

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.
 

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: يجب عدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: اليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك

 

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: ستحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.
عاطفيا: اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل 

برج القوس


عاطفيا ..حاول أن تتسامح مع الأخطاء، ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية


برج الجدي


مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك رغبة في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمدانك بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب


برج الدلو


مهنيا وماليا: تجنب المغامرة
عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تكون لبقا مع من حولك وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام

 

برج الحوت

عاطفيا: تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرا على الإقناع.


 

برج الثور برج الحمل برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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