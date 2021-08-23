حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد



برج الحمل



عاطفيا واجتماعيا: تصرف بهدوء فالوقت ليس مناسبا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.

صحيا ومهنيا: إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

عاطفيا: القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب



برج الجوزاء

ماليا ومهنيا: عليك اليوم أن تكون حذرا وأن تعمل بدقة وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.

عاطفيا وعائليا: لا تُبدِ استياءً وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج



برج السرطان

ماليا ومهنيا: اليوم ستقوم ببعض المغامرة و تلتقط الفرص ويحالفك الحظ في التفاوض مع جهات أجنبية.

عاطفيا واجتماعيا: سيكون لديك بعض الحيوية والنشاط.. لن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك





برج الاسد

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تحافظ على لباقتك لذا لا تتسرع في ردودك وفي إعطاء وعود.

مهنيا وماليا: يحتم عليك أن تكون حذرا وألا تتسرع في قراراتك ولا تدخل في مغامرات مالية



برج العذراء

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

مهنيا وماليا: كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.



برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: يجب عدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

مهنيا وصحيا: اليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك





برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: ستحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

عاطفيا: اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل

برج القوس



عاطفيا ..حاول أن تتسامح مع الأخطاء، ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية



برج الجدي



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك رغبة في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمدانك بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب



برج الدلو



مهنيا وماليا: تجنب المغامرة

عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تكون لبقا مع من حولك وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام





برج الحوت

عاطفيا: تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرا على الإقناع.



