أخبار العالم.. طالبان تحاصر ولاية الأسود الخمسة.. وتحرك أمريكي ضد إثيوبيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طالبان تفرض حصارا على المقاومة في بنجشير وتدعو للحل سلميا

أعلنت حركة طالبان أنها تحاصر ولاية بنجشير الأفغانية وطوقت قوات المقاومة الموجودة فيها، ودعت الحركة إلى حل هذه الأزمة سلميا.

البيت الأبيض: نتواصل مع طالبان يوميا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع حركة طالبان يوميا عبر قنوات سياسية وأمنية.

طالبان تحكم بالإعدام على مترجم بتهمة مساعدة شقيقه على الهرب

أصدرت حركة طالبان الأفغانية حكما بالإعدام على شقيق مترجم أفغاني بالإعدام، بحسب رسائل حصلت عليها CNN، متهمة إياه بمساعدة الولايات المتحدة ومحاولة توفير الأمن لشقيقه الذي عمل مترجماً فورياً ايضا للقوات الأمريكية بأفغانستان بالهرب من الاراضي الافغانية بعد سيطرة الحركة.

أين يذهب اللاجئون الأفغان وماذا يواجهون؟

أثارت صور آلاف الأفغان الذين يحاولون يائسين الفرار من بلادهم بعد انسحاب متسرع للولايات المتحدة، غضبًا دوليًا وتعاطفاً مع مأساة الشعب الأفغاني الذي يواه مستقبلاً مجهولا إلا من صور القمع والوحشية باسم الدين.

عقوبات أمريكية على قائد جيش إريتريا بسبب الحرب في إثيوبيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على قائد عسكري كبير في إريتريا، بسبب دوره في الجرائم المرتكبة بإقليم تيجراي في إثيوبيا.

قرار جديد من الكويت بشأن رحلات الطيران مع مصر

أكد مجلس الوزراء الكويتي أن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر سيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية.

السعودية تكشف النقاب عن حدث ضخم ليلة الأربعاء المقبل

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لإطلاق عدد من المبادرات التقنية الإقليمية مساء الأربعاء المقبل.

إعلان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أعلنت السلطات في السودان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع منسوب نهر النيل، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

وباء كورونا يعصف بـ بريطانيا.. وعقار جديد لعلاج الفيروس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، إضافة إلى 40 حالة وفاة جديدة.

قرار عاجل من دبي بشأن العودة للمدارس

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي العودة التدريجية للتعليم الحضوري في المدارس اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

تحطم طائرة خفيفة شمال فرنسا وسقوط قتلى

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، بتحطم طائرة خفيفة شمال فرنسا، وسقوط قتلي.

هل لقاحات كورونا تؤثر على الإنجاب؟.. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه قد تم نشر العديد من الدراسات وكلها خلصت إلى عدم وجود أي دليل على حدوث أي تأثير سلبي للقاحات فيروس كورونا على الصحة الإنجابية، سواء من مكونات اللقاح أو الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم بعد تلقي اللقاح، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.

قصف إسرائيلي على غزة.. ومنظمة حقوقية دولية تدين تل أبيب

قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم بقصف موقع للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس.