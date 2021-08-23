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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تحكم بالإعدام على مترجم بتهمة مساعدة شقيقه على الهرب

طالبان
طالبان

أصدرت حركة طالبان الأفغانية حكما بالإعدام على شقيق مترجم أفغاني بالإعدام، بحسب رسائل حصلت عليها CNN ، متهمة إياه بمساعدة الولايات المتحدة ومحاولة توفير الأمن لشقيقه الذي عمل مترجماً فورياً ايضا للقوات الأمريكية بأفغانستان بالهرب من الاراضي الافغانية بعد سيطرة الحركة.

وأصدرت الحركة الإرهابية 3 رسائل إلى الشخص الأفغاني المدان، ومثلت الرسائل دليلا على تهديد طالبان بشكل مباشر للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة وأفراد من عائلاتهم، مما يجعلهم يتدافعون للفرار من البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وكتبت طالبان في الرسالة الاولى من الرسائل الثلاث الموجهة إلى الرجل الأفغاني المتهم من قبل طالبان: «لقد اتُهمت بمساعدة الأمريكيين»، مخاطبة الأفغاني المدعى عليه بالاتهام الباطل من الجماعة الإرهابية: «أنت متهم أيضًا بتوفير الأمن لأخيك الذي كان يعمل مترجماً». 

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وتأمر الرسالة الأولى المكتوبة بخط اليد، الرجل الأفغاني بالمثول أمام جلسة استماع.

أما الخطاب الثاني المكتوب بخط اليد أيضا هو إشعار بعدم حضور المتهم أمام جلسة الاستماع.

وفي الرسالة الثالثة، أبلغت طالبان الرجل أنه بسبب رفضه التحذيرات السابقة بوقف «عبودية الصليبيين الغازين» وتجاهل أمر استدعاء للمثول أمام جلسة استماع، كان “مذنبًا” وسيكون الحكم عليه غيابيا بالإعدام.
وسلمت طالبان الرسائل خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى شقيق المترجم الفوري ، بحسب عضو ا افاد به عضو سابق عمل مع المترجم.

ولم تحدد CNN هوية الرجل الأفغاني، ولا أحد أفراد أسرته، لحماية هوياتهم وسط التهديدات التي يواجهونها. 

اما الرسائل، التي كُتبت بالباشتو وترجمت إلى الإنجليزية لشبكة سي إن إن، بها أختام تطابق تلك الخاصة بأرشيف رسائل طالبان.

وجاء في الرسالة الثالثة: ان قرارات المحكمة نهائية ولن يكون للرجل موضع الاتهام من طالبان الحق في الاعتراض.
 

وتتناقض الخطابات مع تأكيدات المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بضمان سلامة الافغان حيث تحاول الجماعة تقديم صورة أكثر اعتدالًا للعالم على خلاف ما تطبقه

الولايات المتحدة الإرهاب الجماعة الارهابية حركة طالبان وزير الداخلية الفرنسي ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان

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