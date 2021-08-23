عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسرار جديدة.. كيف باتت أسلحة إسرائيل المتطورة في حوزة طالبان؟

صدى البلد

ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت على نطاق واسع في أفغانستان، بدءًا من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ والمركبات المدرعة خلال الحرب على حركة طالبان على مدار الـ20 عاما الماضية.

 

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن أنظمة الأسلحة الإسرائيلية ساعدت قوات التحالف ضد مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان، لكن ومع مغادرة القوات الغربية فإن تلك الأسلحة لن تطارد مقاتلي طالبان، بل أنها باتت في حوزتهم على الأرجح.

 

وأضافت أنه على الرغم من أن القوات الإسرائيلية لم تكن يوما على أراضي أفغانستان، فإن العديد من دول التحالف استخدمت أنظمتها خلال 20 عامًا من القتال ضد طالبان.

رئيس وزراء إسرائيل: سأقدم لـ بايدن خطة لإنهاء خطر إيران

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

وأوضح التقرير أن العديد من شركات السلاح الإسرائيلية بقيت صامتة بشأن استخدام منتجاتها في أفغانستان، إلا أن دولا مثل بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا استخدمت منتجاتها لسنوات.

 

وشرحت الصحيفة، أن العديد من الدول استخدمت الطائرات الإسرائيلية الموجهة عن بُعد (RPAs) لجمع المعلومات الاستخباراتية، واستخدمت صواريخ (SPIKE) الإسرائيلية الصنع في المعارك.

 

وتابع التقرير أن تلك القوات كانت قادرة أيضًا على القيادة بأمان في المناطق عالية الكثافة في المركبات التكتيكية الخفيفة العسكرية MRAP (محمية الكمائن المقاومة للألغام) الإسرائيلية الصنع.

 

وأشار تقرير "جيروزاليم بوست"، إلى أن الطائرات بدون طيار واحدة من أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الرئيسية التي تستخدمها الجيوش الأجنبية في أفغانستان.

 

وبدأ سلاح الجو الألماني تشغيل (Heron TP)، الذي تصنعه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، في أفغانستان في عام 2010، وقد شارك في آلاف المهام وسجل الآلاف من ساعات الطيران.

 

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي درّب طيارين ألمانيين وكنديين وأستراليين على الطائرات الإسرائيلية؛ لمعرفة قدراتها في المراقبة واستخدامها، لافتةً إلى أن العديد من تلك الطائرات تحطم في أفغانستان.

 

وجرى استخدام صواريخ إسرائيلية من قبل البريطانيين والكنديين في أفغانستان، ”وقد أثبتت هذه الصواريخ فائدتها في المعارك ضد طالبان“.

 

ورغم أن البريطانيين حاولوا إبقاء استخدامه هادئًا، فقد اعترفوا علنًا باستخدام الصاروخ الإسرائيلي المعروف باسم Exactor في عام 2014″.

 

وأكدت الصحيفة أن أنظمة الأسلحة الإسرائيلية لم تكن في أفغانستان فقط، حيث رصدت تقارير روسية وإيرانية نشاطا إسرائيليا في أفغانستان تحت علم الولايات المتحدة، وتحديداً في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في شينداند في إقليم هيرات غربي أفغانستان.

 

ونوهت ”جيروزالم بوست“ بأنه مع مغادرة القوات الغربية لأفغانستان وترسيخ حركة طالبان سلطتها على البلاد، حصلت الجماعة على أسلحة أمريكية متطورة، بما في ذلك بعض الطائرات بدون طيار.

 

واستدركت الصحيفة بالقول: ”لكن مع إنهاء الكنديين والبريطانيين والألمان قتالهم منذ عدة سنوات، فمن غير المرجح أن تكون طالبان قد وضعت يدها على الأنظمة الإسرائيلية الصنع التي طاردتها لفترة طويلة“.

طالبان أفغانستان إسرائيل الأسلحة الإسرائيلية الولايات المتحدة بريطانيا

ترشيحاتنا

مأساة إنسانية.. سائق يدهس طفله بعد سقوطه من السيارة بكفر الزيات

إصابة 5 آلاف حالة بـ كورونا بسبب مهرجان موسيقي في بريطانيا

الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء في أفغانستان بحلول سبتمبر

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل عودتها للغناء.. خاص

نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

مواجهة أسطورية بين M3 كومبتيشن والدراجة النارية M 1000 RR الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور.. فيديو

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

الإجمالي يصل لـ74.. رئيس الوزراء: 28 دولة جديدة تنضم لخدمة التأشيرة الإلكترونية

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ