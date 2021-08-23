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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من دبي بشأن العودة للمدارس

قرار عاجل من دبي
قرار عاجل من دبي بشأن العودة للمدارس

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي العودة التدريجية  للتعليم الحضوري في المدارس اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

 

وقالت اللجنة العليا لإدارة  الأزمات والكوارث في دبي، إنه تم اعتماد العودة التدريجية للتعليم الحضوري للعام الدراسي2021-2022 في جميع مدارس دبي الخاصة، مع إعطاء أولياء الأمور حرية الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، على أن يلتزم الجميع بالتعليم الحضوري التام بدءاً من 3 أكتوبر 2021.

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وكانت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات أعلنت بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة "كوفيد 19"، والذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والضوابط المعنية بتشغيل المنشآت التعليمية، والتي تشمل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال والتعليم المدرسي الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التعليم العالي الحكومي والخاص ومراكز التدريب والمعاهد في مختلف مناطق البلاد.

 

وأشارت إلى تعميم البروتوكول على جميع المنشآت التعليمية في الإمارات، حيث يمكن الاطلاع عليه والحصول على نسخته الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

 

وأوضحت أن البروتوكول يوضح الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي سيتم تطبيقها في المؤسسات التعليمية بهدف ضمان العودة الآمنة للطلاب وكافة الكوادر العاملة في القطاع التعليمي.

دبي الامارات العودة للمدارس التعليم الحضوري الدراسة

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