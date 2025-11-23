وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مركز التكوين المهني للتكافل الاجتماعي

استكملت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، جولاتهم الميدانية بالمحافظة ، اليوم ، بافتتاح مشروعات التمكين الاقتصادي بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة.

وحضر الافتتاح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشملت المشروعات افتتاح وحدة إنتاج وتعبئة التمور، ووحدة إنتاج المطبوعات وورش تصنيع الأكواب الورقية والألوميتال ووحدة تصنيع البن، ومصنع الملابس الجاهزة ، ضمن المشروعات الهادفة الى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مستدام يعود بالنفع على البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية.

كما التقت الوزيرة خلال الجولة بالعاملين بالمركز، واستعرضت معهم سير العمل، واطلعت على جهودهم في تشغيل المشروعات الإنتاجية المختلفة، متضمنة آليات التشغيل وخطط التوسع بما يضمن استدامة العائد وتحقيق أهداف المؤسسة في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المبذولة في تطوير مركز التكوين المهني والمشروعات الإنتاجية التابعة له، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية ويدعم خطط الدولة في التوسع بالمشروعات المستدامة.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المشروعات الإنتاجية بالمركز تمثل دعامة حقيقية لتوفير فرص عمل وتحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على المجتمع المحلي، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لمؤسسة التكافل الاجتماعي في تنفيذ خططها التنموية، وتكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.