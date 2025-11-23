تشكيل المصري لمواجهة كايزر شيفز في الكونفدرالية اليوم

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري تشكيل الفريق اليوم لملاقاة فريق كايزر شيفز فى دورى مجموعات الكونفدرالية.

تشكيل الفريق

وضم تشكيل المصري محمود حمدي لحراسة المرمى كريم العراقي ، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر بونور موجيشا ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، حسن علي ، منذر طمين كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كينجسلي ايدوو.

بدلاء الفريق

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو ، محمد الشامي ، أحمد القرموطي ، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف ، عبد الوهاب نادر.