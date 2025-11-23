بصحبة أحد الطهاة.. إدارى المصري يصل إلى مدينة ندولا الزامبية

وصل إلى مدينة ندولا الزامبية ظهر اليوم الأحد الكابتن محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري يرافقه الشيف محمود الجمال - أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي

المصري يتمم ترتيبات بعثة المصري لمباراة زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية

ومن المنتظر ان تصل بعثة المصري إلى مدينة ندولا في الثانية عشر ظهر بعد غد الثلاثاء استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق زيسكو يونايتد والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من نوفمبر الجاري على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.



ومن المقرر أن يقوم الكابتن محمود جابر بجولة تفقدية بصحبة مسئولي فريق زيسكو يونايتد لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لزامبيا.