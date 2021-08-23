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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 1,060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت الإمارات إجراء 290,691 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبحسب وسائل اعلام اماراتية يأتي ذلك ‌‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 1,060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 710,438 حالة.

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‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,024 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,659 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 692,585 حالة.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات قد أصدرت أمس تعميما للجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن العمل بالإجراءات الجديدة سيبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس، حيث سيتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص "بي سي آر" كل 48 ساعة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح مضاد لكورونا.

كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح المضاد لكورونا على أن يلتزم الموظف بإجراء الفحص كل 48 ساعة.

وأشار التعميم إلى أنه يتعين على كافة شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية، الحالية والمستقبلية، إجراء الفحص لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 48 ساعة على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح.

الامارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع كورونا فيروس كورونا كوفيد - 19 حالة إصابة جديدة

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