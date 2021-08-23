عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل لـ الإمارات بشأن السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة

الحضانات في الإمارات
الحضانات في الإمارات

رفعت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة، وذلك وسط اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا المستجد في المدارس.

وحسب صحيفة “البيان” الإمارتية، رفعت وزارة التعليم الإماراتية السعة إلى 12 طفلا للفئة العمرية من 45 يوما لسنتين، ومن 10 أطفال إلى 16 طفلا في الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، مع إبقاء المساحة المخصصة 3,5 أمتار للطفل داخل الصف و5 أمتار لكل طفل في المساحات المفتوحة، وإعفاء الأطفال من ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه.

وحذرت عبر البروتوكول الوطني لإعادة التشغيل المنشآت التعليمية من استخدام الدمى والألعاب ذات الأجزاء المعقدة، أو التي يصعب تنظيفها.

كما طالبت بتعقيم جميع المعدات في الفصول كالألعاب والكتب والأقلام وأقلام التلوين والمواد الفنية والحرفية بعد كل استخدام، مع تفضيل حصول كل طفل على ألعاب حصرية وتجنب ألعاب الفم كالصفير والألعاب الموسيقية والحد من تجمع الأطفال حول الألعاب بحد أقصى 4 لكل مرة.

الإمارات: تعديل إجراءات التصدي لجائحة كورونا اعتبارا من 29 أغسطس

اجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا في الإمارات.. تعرف عليها

الامارات الحضانات رعاية الطفولة المنشأت التعليمية وزارة التربية والتعليم بالإمارات

ترشيحاتنا

رسميًا.. بايرن ميونخ يمدد عقد نجمه كيميتش

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تنسيق الجامعات 2021 | تصميم الإعلان الرقمى.. برنامج دراسي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

صدفة غريبة .. زوجان يلتقطان صورة زفافهما قبل 26 عامًا

أنقذت الفريق من الهبوط.. كاريلي يعلق على إقالته من تدريب اتحاد جدة

طالبان تفرض حصارا على المقاومة في بنجشير وتدعو للحل سلميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ