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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا في الإمارات.. تعرف عليها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات اليوم تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد- 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضحت الهيئة وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية أنه تم تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، حيث بات يتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد- 19 ..كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد- 19، وفق حالتهم الصحية/ المرضية، على أن يلتزم الموظف بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة.

وأشار التعميم إلى أنه يتعين على كافة شركات التعهيد، وشركات الخدمات العامة وما شابه التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية/ إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل /48/ ساعة على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد - 19.

وجاء في تعميم الهيئة أنه في حال التعاقد مع شركات استشارية أو بيوت خبرة وما شابه من قبل الجهات الاتحادية ويتطلب مرور موظفيها على مقرات عمل الجهة الحكومية الاتحادية؛ لحضور اجتماعات أو مناقشات، وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على /48/ ساعة ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتين من لقاح كوفيد- 19.

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