الإمارات تستضيف القمة العالمية للإنسانية في إكسبو دبي.. تفاصيل

تستضيف دبي فعاليات القمة العالمية للإنسانية في 30 مارس 2022، والتي تم الإعلان عن إطلاقها على هامش اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تهدف القمة إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض القضايا المستمرة حول العالم، بما في ذلك تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والقضايا الأخرى المتعلقة بالعنصرية، والمساواة بين الجنسين والتعصب والتمييز.

وتجمع القمة العالمية للإنسانية تحت مظلتها المؤسسات الحكومية والخيرية والدينية، ومؤسسات حقوق الإنسان والمثقفين والفنانين والإعلاميين، والجمعيات الثقافية والقطاع الخاص، بهدف عقد حوارات، وإلقاء الضوء على المخاوف الراهنة التي يحتاج العالم إلى معالجتها، وذلك في إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وتناقش القمة أزمات اليوم التي أصبحت أكبر وأكثر تعقيداً من السابق وتستمر لسنوات عديدة، ما يجعل تقديم المساعدات الإنسانية، ومد يد العون أكثر صعوبة، حيث تبحث القمة التنسيق وتضافر الجهود نحو تقديم المساعدات الخارجية، والاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية؛ إذ تلعب القمة دوراً رئيساً في دعم ومساعدة المنظمات الإنسانية الدولية التي يمكنها تحسين حياة الناس، وإنقاذ المزيد من الأرواح.

وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة القمة العالمية للإنسانية التي تسلط الضوء على العاملين في المجال الإنساني، الذين اختاروا مد يد العون للأشخاص الأكثر ضعفاً، وتخفيف معاناتهم في أقسى الظروف، حيث لم يكن كرم وشجاعة وتضحية العاملين في مجال الإغاثة أكثر وضوحاً أو ضرورة مثل اليوم؛ إذ لم يتوقف العاملون في المجال الإنساني حول العالم عن المثابرة، والعمل دون كلل أو ملل لتلبية الاحتياجات ولإنقاذ الأرواح، على الرغم من التحديات والصعاب خلال فترة الجائحة الأخيرة.

وباتت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مسؤولة عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأثرت بشدة على القطاع الإنساني على مدى الأشهر القليلة الماضية، وشهد القطاع معاناة كبيرة، وكان أشد تأثيراً، مقارنة بجميع القطاعات الأخرى المتضررة من الجائحة، حيث اجتمعت دول العالم كافة لتوفير المساعدات الطبية والأطباء، وبالرغم من ذلك إلا أن بعض القطاعات الأخرى تلقت مساعدات ودعماً أقل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم.

وستمثل القمة العالمية للإنسانية منصة مهمة للتعبير عن تلك القضايا وإلهام العالم، حيث تعمل كأداة تحفيزية للاستجابة للأزمات الدولية في كل من المشاركات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.