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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مبادرة علاج ضعف السمع يوضح أسباب الإعاقة لـ الأطفال.. فيديو

علاج ضعف السمع عند
علاج ضعف السمع عند الأطفال

كشف أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة علاج ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة، أعراض وأساب الإصابة بالإعاقة.

 

وقال "مصطفى"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بعد شهر من الولادة يذهب الطفل لأي مستشفى يوجد بها قسم للسمع ويتم عمل فحص للسمع ويتم تحديد إذا كان هناك مشكلة أم لا في السمع"، لافتا: "يجب عمل فحص سمعي للطفل إذا كان هناك صعوبة في نطق بعض الحروف".

 

وأضاف: "الفحص السمعي هو الأساس لتحديد إذا كان هناك إعاقة أو لا"، موضحا: "هناك أسباب كثيرة للإعاقة منها أسباب قبل الولادة وأسباب بعد الولادة، ومنها تعرض الأم قبل الولادة للحصبة أو التهاب أو سخونة عالية أو تناولت بعض الأدوية التي تسبب مشكلة في السمع، فضلا عن العامل الوراثي".


وزيرة الصحة: فحص ١.٩ مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

 

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـمليون و 908 آلاف  طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 5280 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف مجاهد أنه تم تحويل 113 ألفًا و 323 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 10 آلاف و 755 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركز على مستوى الجمهورية، وذلك  للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشارإلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر مجاهد أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.

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