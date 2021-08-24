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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الدوري الجديد وعدد الفرق المشاركة

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2021-2022.

 

وأكد أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفيزيونية أن انطلاق الدورى الموسم الجديد خلال الفترة من 15-25 سبتمبر المقبل.

 

وأضاف مجاهد : ندرس إقامة الدورى الموسم الجديد بـ 18 أو 16 فريقا.

 

ترتيب الدوري المصري قبل إستكمال لقاءات الجولة الـ33 :


1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- إنبي : 46 نقطة

7- الإتحاد: 44 نقطة

8- طلائع الجيش: 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- الإسماعيلي 35 نقطة

14 - غزل المحلة 35 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18-  أسوان: 27 نقطة

الدوري المصري أحمد مجاهد الدوري الدوري الممتاز

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