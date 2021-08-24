اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الدوري الجديد وعدد الفرق المشاركة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2021-2022.
وأكد أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفيزيونية أن انطلاق الدورى الموسم الجديد خلال الفترة من 15-25 سبتمبر المقبل.
وأضاف مجاهد : ندرس إقامة الدورى الموسم الجديد بـ 18 أو 16 فريقا.
ترتيب الدوري المصري قبل إستكمال لقاءات الجولة الـ33 :
1- الزمالك : 76 نقطة
2- الأهلي: 72 نقطة
3- سموحة: 50 نقطة
4- بيراميدز: 49 نقطة
5- المصري: 49 نقطة
6- إنبي : 46 نقطة
7- الإتحاد: 44 نقطة
8- طلائع الجيش: 41 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة
10- المقاولون العرب: 38 نقطة
11- الجونة: 37 نقطة
12- مصر المقاصة: 37 نقطة
13- الإسماعيلي 35 نقطة
14 - غزل المحلة 35 نقطة
15 - البنك الأهلي 33 نقطة
16 - وادي دجلة 28 نقظة
17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة
18- أسوان: 27 نقطة